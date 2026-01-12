onedio
Kimsenin Görmediğini Görüyorlar: Kediler Neden Kendilerinden Kaçan İnsana Yaklaşır?

Kimsenin Görmediğini Görüyorlar: Kediler Neden Kendilerinden Kaçan İnsana Yaklaşır?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 13:18

Kedilerin, bir ortamda kendilerine en çok ilgi gösteren kişiyi görmezden gelip, onlardan özellikle kaçınan veya hayvanlarla arası pek iyi olmayan kişilerin yanına gitmesi sık rastlanan bir durumdur. Genelde kedilerin gizemli hisleri olarak yorumlanan bu davranışın arkasında, aslında basit bir biyolojik gerçek yatıyor. Kediler, mesafeli ve sakin insanları çok daha güvenli buluyor.

Kedi severlerin büyük bir çoğunluğu sevgilerini göstermek için sevecekleri kediye doğrudan heyecanlı bir ses tonuyla yaklaşır.

Ancak kedilerin dünyasında bu davranışlar dostluktan ziyade bir tehdit olarak algılanabilir. Doğrudan göz teması kurmak veya üzerine doğru eğilmek, hayvanlar aleminde baskınlık kurma veya avlanma sinyali olarak görülür. Bu yoğun enerji, kedinin kendini baskı altında hissetmesine neden olur.

Öte yandan, kedilere karşı mesafeli duran kişiler genellikle gözlerini kaçırır, sessiz kalır ve ani hareketlerden kaçınırlar. İşte bu kayıtsız duruş, kedi için aslında en büyük davettir. Kediler, bu tip insanları öngörülebilir ve güvenli buldukları için onlara yaklaşmayı tercih ederler. Onlar için sessizlik ve hareketsizlik, saldırganlık içermeyen huzurlu bir alan anlamına gelir.

Kedi davranış uzmanlarına göre bu durumun temelinde seçim özgürlüğü yatıyor.

Bir kedi, üzerine çok fazla düşülmediğinde ortamı kontrol etme şansına sahip olduğunu hisseder. Kendi hızıyla yaklaşabildiği, koklayabildiği ve istediği an uzaklaşabileceğini bildiği bir kişiye karşı çok daha hızlı güven geliştirir. Baskı hissettiği an ise savunma mekanizması devreye girer ve oradan uzaklaşır. Israrla sevilmeye çalışılmak, kedinin kaçma içgüdüsünü tetiklerken, görmezden gelinmek ona keşfetme alanı tanır.

Uzmanlar, kedilerle sağlıklı bir bağ kurmak isteyenlere oldukça basit ama etkili yöntemler öneriyor.

Kedinin gözlerinin içine dik dik bakmak yerine, bakışları hafifçe yana çevirmek ve göz göze gelindiğinde yavaşça göz kırpmak bu yöntemlerin başında geliyor. Heyecanlı ses tonları yerine daha alçak ve dingin bir ses kullanmak da kediyi rahatlatan unsurlar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, ilk adımı her zaman kediye bırakmak büyük önem taşıyor. Elinizi yavaşça uzatıp beklemek, eğer o gelip kokluyorsa temas kurmanıza izin verdiği anlamına geliyor. Ayrıca kediye tam karşıdan bakmak bir tehdit gibi algılanabildiği için vücudunuzu hafifçe yan çevirerek durmak, odağınızı ondan uzaklaştırır ve kedinin kendisini çok daha güvende hissetmesini sağlar.

Kedilerin bu tercihi aslında tüm canlı ilişkilerinde geçerli olan temel bir kuralı hatırlatıyor.

Saygı ve mesafe, yakınlığın ön koşuludur. Kediler, üzerlerinde baskı hissetmedikleri sürece son derece meraklı ve sosyal canlılardır. Onlara kendi sınırlarını belirleme hakkı tanıyan kişiler, hiçbir çaba sarf etmeseler bile kedilerin en sevdiği kişi haline gelirler. Bu durum, kedilerle kurulan dostluğun zorlamayla değil, karşılıklı bir güven alanı yaratarak mümkün olduğunu kanıtlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
