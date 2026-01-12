Kimsenin Görmediğini Görüyorlar: Kediler Neden Kendilerinden Kaçan İnsana Yaklaşır?

Ancak kedilerin dünyasında bu davranışlar dostluktan ziyade bir tehdit olarak algılanabilir. Doğrudan göz teması kurmak veya üzerine doğru eğilmek, hayvanlar aleminde baskınlık kurma veya avlanma sinyali olarak görülür. Bu yoğun enerji, kedinin kendini baskı altında hissetmesine neden olur.

Öte yandan, kedilere karşı mesafeli duran kişiler genellikle gözlerini kaçırır, sessiz kalır ve ani hareketlerden kaçınırlar. İşte bu kayıtsız duruş, kedi için aslında en büyük davettir. Kediler, bu tip insanları öngörülebilir ve güvenli buldukları için onlara yaklaşmayı tercih ederler. Onlar için sessizlik ve hareketsizlik, saldırganlık içermeyen huzurlu bir alan anlamına gelir.