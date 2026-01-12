Kimsenin Görmediğini Görüyorlar: Kediler Neden Kendilerinden Kaçan İnsana Yaklaşır?
Kedilerin, bir ortamda kendilerine en çok ilgi gösteren kişiyi görmezden gelip, onlardan özellikle kaçınan veya hayvanlarla arası pek iyi olmayan kişilerin yanına gitmesi sık rastlanan bir durumdur. Genelde kedilerin gizemli hisleri olarak yorumlanan bu davranışın arkasında, aslında basit bir biyolojik gerçek yatıyor. Kediler, mesafeli ve sakin insanları çok daha güvenli buluyor.
Kedi severlerin büyük bir çoğunluğu sevgilerini göstermek için sevecekleri kediye doğrudan heyecanlı bir ses tonuyla yaklaşır.
Kedi davranış uzmanlarına göre bu durumun temelinde seçim özgürlüğü yatıyor.
Uzmanlar, kedilerle sağlıklı bir bağ kurmak isteyenlere oldukça basit ama etkili yöntemler öneriyor.
Kedilerin bu tercihi aslında tüm canlı ilişkilerinde geçerli olan temel bir kuralı hatırlatıyor.
