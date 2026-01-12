iPhone Kullanıcıları iOS 26 Yerine Eski Sürümü Tercih Ediyor

Arayüzü daha şeffaf ve akışkan hale getiren bu yeni görsel dil, sosyal medyada ve teknoloji forumlarında sert eleştirilere maruz kaldı. Birçok kullanıcı, bu tasarımın okunabilirliği azalttığını, erişilebilirliği zorlaştırdığını ve iPhone’un klasik estetiğini bozduğunu savunuyor. Tasarım odaklı bu memnuniyetsizlik, 'eğer bozuk değilse düzeltme' mantığıyla hareket eden kullanıcıları iOS 18’de tutmaya devam ediyor.

Tasarım eleştirilerinin yanı sıra, teknik aksaklıklar da güncelleme hızını yavaşlatan önemli bir faktör. Kullanıcı geri bildirimlerine göre iOS 26 batarya ömründe hızlı düşüş, klavye gecikmeleri ve CarPlay bağlantı hataları gibi can sıkıcı hatalarla anılıyor. Özellikle eski model iPhone kullanıcıları, cihazlarının yavaşlayacağı korkusuyla güncellemeyi yüklemekten kaçınıyor.