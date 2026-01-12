iPhone Kullanıcıları iOS 26 Yerine Eski Sürümü Tercih Ediyor
Kaynak: https://www.zdnet.com/article/ios-26-...
Apple’ın işletim sistemi güncellemeleri genellikle kullanıcılar tarafından hızla benimsenirken, iOS 26 bu geleneği bozmuş gibi görünüyor. Yayınlanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, iPhone kullanıcılarının büyük bir kısmı yeni güncellemeyi yüklemeyi ertelemeyi tercih ediyor. Yapılan son pazar araştırmaları, kullanıcıların yeni sürüme geçiş konusunda ciddi çekinceleri olduğunu ortaya koyuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güncel veriler, iOS 26’nın yayılma hızının önceki yıllara göre oldukça yavaş seyrettiğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcıların güncellemeyi reddetmesindeki en büyük etken, Apple’ın "Liquid Glass" adını verdiği radikal tasarım değişikliği olarak görülüyor.
Uzmanlar, iOS 26.2 sürümüyle birlikte birçok hatanın giderildiğini belirtse de, Apple'ın kullanıcı güvenini yeniden kazanması zaman alacak gibi duruyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın