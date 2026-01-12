onedio
iPhone Kullanıcıları iOS 26 Yerine Eski Sürümü Tercih Ediyor

iPhone Kullanıcıları iOS 26 Yerine Eski Sürümü Tercih Ediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 12:25

Apple’ın işletim sistemi güncellemeleri genellikle kullanıcılar tarafından hızla benimsenirken, iOS 26 bu geleneği bozmuş gibi görünüyor. Yayınlanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, iPhone kullanıcılarının büyük bir kısmı yeni güncellemeyi yüklemeyi ertelemeyi tercih ediyor. Yapılan son pazar araştırmaları, kullanıcıların yeni sürüme geçiş konusunda ciddi çekinceleri olduğunu ortaya koyuyor.

Güncel veriler, iOS 26’nın yayılma hızının önceki yıllara göre oldukça yavaş seyrettiğini gösteriyor.

StatCounter tarafından paylaşılan raporlara göre, iPhone kullanıcılarının yaklaşık %65’i hala iki nesil önceki iOS 18 sürümünü kullanmaya devam ediyor. Özellikle ABD pazarında bu eğilim daha belirgin. Cihazların dörtte üçü eski sürümlerde kalırken, iOS 26’nın pazar payı beklentilerin çok altında kalarak %10-16 bandında sıkışmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda iOS 17 ve 18 sürümleri aynı dönemde %50-60 seviyelerine ulaşmıştı.

Kullanıcıların güncellemeyi reddetmesindeki en büyük etken, Apple’ın "Liquid Glass" adını verdiği radikal tasarım değişikliği olarak görülüyor.

Arayüzü daha şeffaf ve akışkan hale getiren bu yeni görsel dil, sosyal medyada ve teknoloji forumlarında sert eleştirilere maruz kaldı. Birçok kullanıcı, bu tasarımın okunabilirliği azalttığını, erişilebilirliği zorlaştırdığını ve iPhone’un klasik estetiğini bozduğunu savunuyor. Tasarım odaklı bu memnuniyetsizlik, 'eğer bozuk değilse düzeltme' mantığıyla hareket eden kullanıcıları iOS 18’de tutmaya devam ediyor.

Tasarım eleştirilerinin yanı sıra, teknik aksaklıklar da güncelleme hızını yavaşlatan önemli bir faktör. Kullanıcı geri bildirimlerine göre iOS 26 batarya ömründe hızlı düşüş, klavye gecikmeleri ve CarPlay bağlantı hataları gibi can sıkıcı hatalarla anılıyor. Özellikle eski model iPhone kullanıcıları, cihazlarının yavaşlayacağı korkusuyla güncellemeyi yüklemekten kaçınıyor.

Uzmanlar, iOS 26.2 sürümüyle birlikte birçok hatanın giderildiğini belirtse de, Apple'ın kullanıcı güvenini yeniden kazanması zaman alacak gibi duruyor.

Şu anki tablo, iPhone sahiplerinin yenilikçi ama riskli bir arayüz yerine, kendini kanıtlamış ve stabil çalışan iOS 18’i tercih ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Apple’ın bu direnci kırmak için önümüzdeki güncellemelerde tasarımda esneklik sağlaması veya performans iyileştirmelerine daha fazla odaklanması bekleniyor.

