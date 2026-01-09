Google, 20 Yıl Sonra İlk Kez Gmail'i Değiştiriyor: 2 Milyar Kişinin Seçim Yapması Gerekiyor!

Daha önce sadece ücretli aboneliklerle erişilebilen 'Bana Yazmama Yardım Et', 'Özet Görünümler' ve 'Akıllı Yanıtlar' gibi özellikler artık tüm kullanıcılar için erişilebilir hale geliyor. Bu güncelleme ile Gmail, pasif bir kutu olmaktan çıkıp hayatınızı organize eden proaktif bir yardımcıya dönüşüyor. Ancak bu konforlu özellik, beraberinde kritik bir karar aşamasını getiriyor: Gizlilik.

Yapay zekanın e-postalarınızı işlemesi, verilerinizin ve meta verilerinizin Google’ın bulut tabanlı Gemini sistemiyle paylaşılması anlamına geliyor. Google, bu verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını belirtse de sistemin içeriğe tam erişimi olduğu bir gerçek. Bu noktada kullanıcıların, hız ve kolaylık ile veri gizliliği arasında bir seçim yapması gerekecek.