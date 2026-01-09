20 Yıllık Dev Araştırma Sonuçlandı: Diyabet ve Hipertansiyona Karşı En Güçlü Koruma Belli Oldu!
Kaynak: https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i...
Beslenme alışkanlıkları ve kronik hastalıklar arasındaki bağı inceleyen bilim dünyası, son yirmi yılın en kapsamlı sonuçlarından birine ulaştı. Binlerce kişi üzerinde yürütülen uzun soluklu araştırmalar, vejetaryen odaklı bir beslenme modelinin sadece bir tercih değil, aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kansere karşı inşa edilmiş devasa bir savunma kalkanı olduğunu kanıtlıyor. Ancak uzmanlar önemli bir şerh düşüyor: Mesele sadece eti sofradan kaldırmak değil, tabağı neyle doldurduğunuzdur.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harvard Üniversitesi’nden Prof. Frank Hu liderliğinde, 20 bin sağlık çalışanı üzerinde yürütülen 20 yıllık gözlem, bitkisel beslenmenin diyabet üzerindeki etkisini çarpıcı sayılarla ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece diyabet değil, modern çağın sessiz katili olan yüksek tansiyon ve kanser üzerine de umut verici veriler mevcut.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın