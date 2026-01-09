20 Yıllık Dev Araştırma Sonuçlandı: Diyabet ve Hipertansiyona Karşı En Güçlü Koruma Belli Oldu!

JAMA Internal Medicine’da yayımlanan ve 250 araştırmayı kapsayan dev metaanaliz, bitkisel beslenmenin hipertansiyonu önlemede en etkili doğal yöntemlerden biri olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 70 bin kişinin takibiyle elde edilen sonuçlar ise bitkisel ağırlıklı diyetlerin kanser riskini belirgin şekilde düşürdüğünü kanıtlayarak yıllardır süregelen tartışmalara son noktayı koyuyor.

Prof. Hu’ya göre bitkisel beslenmenin bu denli etkili olmasının ardında, içeriğindeki zengin vitamin ve mikroelement yapısı yatıyor. Özellikle E ve C vitaminleri ile flavonoid gibi güçlü antioksidanlar, vücudu hücresel düzeyde koruyor. Ayrıca, bu beslenme tarzının bağırsak florasını iyileştirerek sindirim sistemini bir savunma hattına dönüştürmesi, genel sağlık üzerinde domino etkisi yaratıyor. Sonuç net: Uzun ve kaliteli bir yaşamın anahtarı, işlenmemiş doğada saklı.