20 Yıllık Dev Araştırma Sonuçlandı: Diyabet ve Hipertansiyona Karşı En Güçlü Koruma Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 15:35

Beslenme alışkanlıkları ve kronik hastalıklar arasındaki bağı inceleyen bilim dünyası, son yirmi yılın en kapsamlı sonuçlarından birine ulaştı. Binlerce kişi üzerinde yürütülen uzun soluklu araştırmalar, vejetaryen odaklı bir beslenme modelinin sadece bir tercih değil, aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kansere karşı inşa edilmiş devasa bir savunma kalkanı olduğunu kanıtlıyor. Ancak uzmanlar önemli bir şerh düşüyor: Mesele sadece eti sofradan kaldırmak değil, tabağı neyle doldurduğunuzdur.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Frank Hu liderliğinde, 20 bin sağlık çalışanı üzerinde yürütülen 20 yıllık gözlem, bitkisel beslenmenin diyabet üzerindeki etkisini çarpıcı sayılarla ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, genel bir vejetaryen diyeti tip 2 diyabet riskini ortalama %20 oranında azaltıyor. Ancak asıl mucize, seçici bir beslenme modelinde saklı. Taze sebze, meyve ve tam tahıllı ürünlerin ağırlıklı olduğu bir beslenme düzeni tercih edildiğinde, bu riskteki azalma oranı %34’e kadar yükseliyor. Öte yandan, işlenmiş bitkisel gıdalara yönelindiğinde bu koruyucu etkinin %16’ya gerilemesi, kalitenin önemini bir kez daha vurguluyor.

Sadece diyabet değil, modern çağın sessiz katili olan yüksek tansiyon ve kanser üzerine de umut verici veriler mevcut.

JAMA Internal Medicine’da yayımlanan ve 250 araştırmayı kapsayan dev metaanaliz, bitkisel beslenmenin hipertansiyonu önlemede en etkili doğal yöntemlerden biri olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 70 bin kişinin takibiyle elde edilen sonuçlar ise bitkisel ağırlıklı diyetlerin kanser riskini belirgin şekilde düşürdüğünü kanıtlayarak yıllardır süregelen tartışmalara son noktayı koyuyor.

Prof. Hu’ya göre bitkisel beslenmenin bu denli etkili olmasının ardında, içeriğindeki zengin vitamin ve mikroelement yapısı yatıyor. Özellikle E ve C vitaminleri ile flavonoid gibi güçlü antioksidanlar, vücudu hücresel düzeyde koruyor. Ayrıca, bu beslenme tarzının bağırsak florasını iyileştirerek sindirim sistemini bir savunma hattına dönüştürmesi, genel sağlık üzerinde domino etkisi yaratıyor. Sonuç net: Uzun ve kaliteli bir yaşamın anahtarı, işlenmemiş doğada saklı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
