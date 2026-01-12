Bize Denk Gelmez: Ev Sahibi, Kirasını 23 Yıldır Düzenli Ödeyen Kiracıya Evini Miras Bıraktı!

Kiraların ve ev fiyatlarının ulaşılamaz bir noktaya geldiği günlerde Perrett’in bu jesti sadece bir mülk devri değil, aynı zamanda bir yaşam güvencesi anlamına geliyor. John Perrett, ölmeden önce sadece Sayner’a değil, bir başka kiracısına daha benzer bir daire bırakarak iyiliğin paylaştıkça çoğaldığını kanıtlamış oldu.