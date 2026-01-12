Bize Denk Gelmez: Ev Sahibi, Kirasını 23 Yıldır Düzenli Ödeyen Kiracıya Evini Miras Bıraktı!
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 75 yaşındaki Jane Sayner’ın hayatı, eşine az rastlanır bir vefa hikayesine dönüştü. Tam 23 yıl boyunca St Albans semtinde kiracı olarak yaşayan Sayner, ev sahibi John Perrett’in vefatından önce aldığı bir telefonla, yıllardır yaşadığı mülkün artık resmen sahibi olduğunu öğrendi. Bu beklenmedik miras, yaşlı kadını sadece ev sahibi yapmakla kalmadı, aynı zamanda onu 75 yaşında ağır çalışma şartlarından kurtararak emeklilik hayallerine kavuşturdu.
Jane Sayner’ın ev sahibi John Perrett, bölgede uzun yıllar eczacılık yapmış, çevresinde mütevazı yaşam tarzıyla tanınan bir isimdi.
Haftalık 250 dolar kira bedeliyle aynı birimde yirmi yılı aşkın süredir ikamet eden Jane Sayner, miras haberi gelmeden önce bir meyve-sebze pazarında çalışıyordu.
Bugünlerde günlerini bahçesiyle ilgilenerek ve Kanada’ya seyahat etme planları kurarak geçiren Sayner, günümüz konut piyasasındaki zorlukların da farkında.
