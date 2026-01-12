onedio
Bize Denk Gelmez: Ev Sahibi, Kirasını 23 Yıldır Düzenli Ödeyen Kiracıya Evini Miras Bıraktı!

Bize Denk Gelmez: Ev Sahibi, Kirasını 23 Yıldır Düzenli Ödeyen Kiracıya Evini Miras Bıraktı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 11:15

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 75 yaşındaki Jane Sayner’ın hayatı, eşine az rastlanır bir vefa hikayesine dönüştü. Tam 23 yıl boyunca St Albans semtinde kiracı olarak yaşayan Sayner, ev sahibi John Perrett’in vefatından önce aldığı bir telefonla, yıllardır yaşadığı mülkün artık resmen sahibi olduğunu öğrendi. Bu beklenmedik miras, yaşlı kadını sadece ev sahibi yapmakla kalmadı, aynı zamanda onu 75 yaşında ağır çalışma şartlarından kurtararak emeklilik hayallerine kavuşturdu.

Jane Sayner’ın ev sahibi John Perrett, bölgede uzun yıllar eczacılık yapmış, çevresinde mütevazı yaşam tarzıyla tanınan bir isimdi.

Ancak Perrett’in bu sade hayatının ardında, zekice hamlelerle yönetilmiş 18 milyon dolarlık dev bir servet yatıyordu. 2020 yılında Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Perrett, servetinin büyük bölümünü, kendisine daha önce böbrek nakli yaparak hayata bağlayan Royal Melbourne Hospital’a bağışladı. Perrett’in bu cömertliği, hastanenin üroloji ve nefroloji bölümlerinde teknolojik araştırmalar için kullanılacak olsa da, en kişisel dokunuşunu sadık kiracıları üzerinde bıraktı.

Haftalık 250 dolar kira bedeliyle aynı birimde yirmi yılı aşkın süredir ikamet eden Jane Sayner, miras haberi gelmeden önce bir meyve-sebze pazarında çalışıyordu.

Her sabah saat 03:00’te çalan alarmı, onun hayatının kaçınılmaz bir parçasıydı. Sayner, mülkiyeti kendisine geçen evi sayesinde nihayet emekli olabildi. Kendi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde gelen bu haber, onun üzerindeki ekonomik yükü tamamen kaldırdı. Sayner, 'Eğer bu ev miras kalmasaydı, muhtemelen hala pazarda çalışıyor olurdum, çünkü başka türlü geçinmem imkansızdı,' sözleriyle minnetini dile getirdi.

Bugünlerde günlerini bahçesiyle ilgilenerek ve Kanada’ya seyahat etme planları kurarak geçiren Sayner, günümüz konut piyasasındaki zorlukların da farkında.

Kiraların ve ev fiyatlarının ulaşılamaz bir noktaya geldiği günlerde Perrett’in bu jesti sadece bir mülk devri değil, aynı zamanda bir yaşam güvencesi anlamına geliyor. John Perrett, ölmeden önce sadece Sayner’a değil, bir başka kiracısına daha benzer bir daire bırakarak iyiliğin paylaştıkça çoğaldığını kanıtlamış oldu.

