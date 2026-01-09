Yemeğiniz Pişerken Taşmasın: Tencerenin Üzerine Bunu Koymak Taşma Derdine Son Veriyor!
Mutfağın en klasik sahnelerinden biridir: Ocağa yemek koyar, sadece bir saniyeliğine arkamızı döneriz. O kısacık anda tenceredeki su adeta bir roket hızıyla yükselir ve ocak bir anda taşan yemekle kaplanır. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan o meşhur tahta kaşık hilesi tam da bu noktada devreye giriyor. Peki tencerenin üzerine konulan basit bir tahta kaşık gerçekten taşmayı engelleyebilir mi?
İş makarna pişirmeye gelince, makarnanın suyundaki nişasta, ısı etkisiyle bir jel kıvamına gelir.
Tencerenin üzerine yatay bir şekilde yerleştirilen tahta kaşık, aslında baloncukları engelleme görevi görür.
Eğer her seferinde ocağı temizlemekten yorulduysanız, fizik kurallarına karşı savaşmak yerine akıllıca stratejiler izleyebilirsiniz.
