Yemeğiniz Pişerken Taşmasın: Tencerenin Üzerine Bunu Koymak Taşma Derdine Son Veriyor!

Bunun iki temel sebebi vardır: Yüzey sıcaklığı ve gözenekli yapı.

Birincisi, tahta kaşık tenceredeki sıvıdan daha soğuktur. Yükselen sıcak kabarcıklar kaşığa çarptığında ani bir sıcaklık değişimi yaşarlar. Baloncukların içlerindeki su buharı yoğunlaşarak sıvıya dönüşür ve baloncuk söner. İkinci sebep ise ahşabın doğal dokusu bir sünger gibi gözenekli olmasından kaynaklanıyor. Kuru bir tahta, bu baloncukların çeperini bozarak havayı tahliye eden pürüzlü bir yüzey sunar. Ancak bu yöntemin ciddi bir zayıf noktası vardır: Zaman.

Kaşık tencerenin üzerinde durdukça ısınmaya ve nemlenmeye başlar. Bir süre sonra kaşığın sıcaklığı tencereyle eşitlenir ve gözenekleri su buharıyla dolar. Bu noktada kaşık artık görevini yapamaz hale gelir ve o kaçınılmaz taşma gerçekleşir. Yani tahta kaşık mucizevi bir çözüm değil, sadece size müdahale etmeniz için birkaç dakikalık ek süre tanıyan geçici bir alet görevi görür.