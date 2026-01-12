12–18 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 991 555 714

(12–18 Ocak 2026)

Bu hafta boyunca aynı sayı sekansı ile 7 gün üst üste çalışmak, gezegen etkilerini kişisel alanına mühürlemek anlamına gelir.

🔑 Günlük Uygulama Şekli

Günde 1 kez , tercihen sabah uyanınca veya gece uyumadan önce

Sessiz bir ortamda

Kalp ve karın bölgesine odaklanarak

🔢 Okuma Sayısı

11 kez (denge için)

ya da 33 kez (derin dönüşüm için)

Okuma Şekli:

991 555 714

991 555 714

991 555 714

7 GÜNLÜK NİYET METNİ (MÜHÜRLÜ)

Aşağıdaki niyet, her gün sayı sekansı okumasından önce veya sonra yapılmalıdır:

“Hayatımda para akışını engelleyen;

bilinçli ya da bilinçsiz, bana ait olan ya da atalarımdan taşınan

tüm yoksulluk, korku, kayıp, borç ve tıkanma kayıtları

şimdi ilahi düzen, ilahi adalet ve ilahi merhametle çözülüyor.

Para benim için artık güvenli, dengeli ve sürdürülebilir bir akışta.

Bolluk, bereket, kazanç ve fırsat enerjileri

hayatıma kolaylıkla ve uyumla giriyor.

Bu çalışma şimdi ve burada,

tüm zamanlar ve tüm boyutlarda

Yüce Allah’ın iradesi ile

sonsuz zamana mühürlenmiştir.

Şükürle kabuldeyim.”

BU HAFTA NE BEKLEYEBİLİRSİN?

Beklenmedik bir ödeme, teklif ya da haber

Uzun süredir tıkanmış bir para konusunun çözülmesi

Maddi konularda içsel rahatlama

“Artık para ile savaşmıyorum” hissi

Harcama–kazanma dengesinin fark edilmesi

Unutma:

Bu hafta parayı kovalamak değil,

parayla barışmak kazandırır.

SON MESAJ

12–18 Ocak 2026 haftası,

“neden olmuyor?” sorusunu bırakıp

“nerede kendimi kapattım?” sorusunu sorman için geliyor.

Ve cevap tek bir frekansta saklı:

991 555 714

Bu hafta,

para blokajlarının çözüldüğü,

bereket kapılarının sessizce açıldığı

bir eşikten geçiyorsun.

Şimdi niyet et.

Okumaya başla.

Ve akışa güven.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

AstrodehA

Doğal Taş • Takı • Aksesuar