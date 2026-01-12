12–18 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 991 555 714
GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA BİZLERE MESAJI VAR:
PARA BLOKAJLARI ÇÖZÜLÜYOR, BEREKET KANALLARI AÇILIYOR
Bu hafta gökyüzü, yalnızca dış dünyada değil, bilinçaltı düzeyinde kökleşmiş para korkularını, atalardan gelen yoksunluk kodlarını ve “hak etmiyorum” inançlarını görünür kılıyor.
12–18 Ocak 2026 haftası; maddi alanda sıkışmış, gecikmiş, bloke olmuş tüm enerjilerin çözülmesi için güçlü bir kozmik kapı sunuyor.
Haftanın ana anahtarı ise tek bir sayı diziliminde saklı:
HAFTANIN SAYI SEKANSI: 991 555 714
Bu sayı sekansı, tesadüf değil;
tam da bu haftanın gezegen geçişleriyle rezonansa giren,
para akışını tıkayan görünmez düğümleri katman katman çözen bir frekans çalışmasıdır.
BU HAFTA GÖKYÜZÜ NEDEN PARA BLOKAJLARINI GÜNDEME TAŞIYOR?
7 GÜNLÜK PARA BLOKAJI ÇÖZME ÇALIŞMASI
