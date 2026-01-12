onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
12–18 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 991 555 714

etiket 12–18 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 991 555 714

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.01.2026 - 19:50

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA BİZLERE MESAJI VAR:

PARA BLOKAJLARI ÇÖZÜLÜYOR, BEREKET KANALLARI AÇILIYOR

Bu hafta gökyüzü, yalnızca dış dünyada değil, bilinçaltı düzeyinde kökleşmiş para korkularını, atalardan gelen yoksunluk kodlarını ve “hak etmiyorum” inançlarını görünür kılıyor.

12–18 Ocak 2026 haftası; maddi alanda sıkışmış, gecikmiş, bloke olmuş tüm enerjilerin çözülmesi için güçlü bir kozmik kapı sunuyor.

Haftanın ana anahtarı ise tek bir sayı diziliminde saklı:

HAFTANIN SAYI SEKANSI: 991 555 714

Bu sayı sekansı, tesadüf değil;

tam da bu haftanın gezegen geçişleriyle rezonansa giren,

para akışını tıkayan görünmez düğümleri katman katman çözen bir frekans çalışmasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BU HAFTA GÖKYÜZÜ NEDEN PARA BLOKAJLARINI GÜNDEME TAŞIYOR?

BU HAFTA GÖKYÜZÜ NEDEN PARA BLOKAJLARINI GÜNDEME TAŞIYOR?

🔭 Gezegen Geçişlerinin Ana Teması

  • Merkür’ün sert açıları, geçmişte alınmış yanlış maddi kararları, sözleşmeleri ve bilinçsiz borçlanma kalıplarını hatırlatıyor.

  • Satürn etkisi, “emek veriyorum ama karşılığını alamıyorum” duygusunu tetikliyor.

  • Plütonik vurgu, özellikle atalardan gelen yoksulluk, kayıp, borç ve korku kayıtlarını açığa çıkarıyor.

  • Ay fazları, bilinçaltındaki “para bana yük”, “para gelirse gider”, “zenginlik tehlikelidir” gibi kök inançları su yüzüne çıkarıyor.

İşte tam bu noktada, 991 555 714 devreye giriyor.

991 555 714 SAYI SEKANSININ DERİN ANLAMI

Bu sekans üç aşamalı çalışır:

991 – Eski Döngüleri Kapatma

  • Atalardan gelen para karması

  • Geçmiş yaşam yoksulluk kayıtları

  • Bilinçaltındaki kayıp, çöküş ve iflas korkuları

  • artık görevini tamamlamış döngüler olarak kapanır.

555 – Değişim ve Dönüşüm

  • Maddi alandaki tıkanıklıkların çözülmesi

  • Para ile ilgili eski bakış açılarının yıkılması

  • Yeni kazanç yollarının görünür hâle gelmesi

714 – İlahi Düzenle Akış

  • Para akışının güvenli, dengeli ve sürdürülebilir hâle gelmesi

  • Emek–kazanç dengesinin kurulması

  • Bolluğun kalıcı şekilde yaşam alanına yerleşmesi

Bu nedenle bu sayı sekansı sadece para çekmez;

önce parayı iten bilinçaltı kodlarını temizler.

7 GÜNLÜK PARA BLOKAJI ÇÖZME ÇALIŞMASI

7 GÜNLÜK PARA BLOKAJI ÇÖZME ÇALIŞMASI

(12–18 Ocak 2026)

Bu hafta boyunca aynı sayı sekansı ile 7 gün üst üste çalışmak, gezegen etkilerini kişisel alanına mühürlemek anlamına gelir.

🔑 Günlük Uygulama Şekli

  • Günde 1 kez, tercihen sabah uyanınca veya gece uyumadan önce

  • Sessiz bir ortamda

  • Kalp ve karın bölgesine odaklanarak

🔢 Okuma Sayısı

  • 11 kez (denge için)

  • ya da 33 kez (derin dönüşüm için)

Okuma Şekli:

991 555 714

991 555 714

991 555 714

7 GÜNLÜK NİYET METNİ (MÜHÜRLÜ)

Aşağıdaki niyet, her gün sayı sekansı okumasından önce veya sonra yapılmalıdır:

“Hayatımda para akışını engelleyen;

bilinçli ya da bilinçsiz, bana ait olan ya da atalarımdan taşınan

tüm yoksulluk, korku, kayıp, borç ve tıkanma kayıtları

şimdi ilahi düzen, ilahi adalet ve ilahi merhametle çözülüyor.

Para benim için artık güvenli, dengeli ve sürdürülebilir bir akışta.

Bolluk, bereket, kazanç ve fırsat enerjileri

hayatıma kolaylıkla ve uyumla giriyor.

Bu çalışma şimdi ve burada,

tüm zamanlar ve tüm boyutlarda

Yüce Allah’ın iradesi ile

sonsuz zamana mühürlenmiştir.

Şükürle kabuldeyim.”

BU HAFTA NE BEKLEYEBİLİRSİN?

  • Beklenmedik bir ödeme, teklif ya da haber

  • Uzun süredir tıkanmış bir para konusunun çözülmesi

  • Maddi konularda içsel rahatlama

  • “Artık para ile savaşmıyorum” hissi

  • Harcama–kazanma dengesinin fark edilmesi

Unutma:

Bu hafta parayı kovalamak değil,

parayla barışmak kazandırır.

SON MESAJ

12–18 Ocak 2026 haftası,

“neden olmuyor?” sorusunu bırakıp

“nerede kendimi kapattım?” sorusunu sorman için geliyor.

Ve cevap tek bir frekansta saklı:

991 555 714

Bu hafta,

para blokajlarının çözüldüğü,

bereket kapılarının sessizce açıldığı

bir eşikten geçiyorsun.

Şimdi niyet et.

Okumaya başla.

Ve akışa güven.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun 

AstrodehA

Doğal Taş • Takı • Aksesuar

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam