2026 Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Tam Ay Tutulması sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek bakır kırmızısı bir renge bürünecek. Halk arasında 'Kanlı Ay' olarak anılan bu doğa olayı gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor. Tutulma teleskop gerektirmeden çıplak gözle izlenebilecek. Türkiye’den görülüp görülemeyeceği ise en çok merak edilen konu.