2026 Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

2026 Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 12:25

2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Tam Ay Tutulması sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek bakır kırmızısı bir renge bürünecek. Halk arasında 'Kanlı Ay' olarak anılan bu doğa olayı gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor. Tutulma teleskop gerektirmeden çıplak gözle izlenebilecek. Türkiye’den görülüp görülemeyeceği ise en çok merak edilen konu.

Kanlı Ay Tutması Ne Zaman?

Kanlı Ay Tutması Ne Zaman?

2026 yılındaki Tam Ay Tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecek. Ay, Dünya’nın tam gölge konisinden geçerek kızıl renge bürünecek.

Uzmanlara göre bu tutulma, hem süresi hem de renk yoğunluğu açısından son yılların en dikkat çekici Ay tutulmalarından biri olacak. Özellikle hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde tutulmanın tüm evreleri net şekilde izlenebilecek.

Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta?

Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta?

Tutulma farklı saat dilimlerinde farklı zamanlarda gözlemlenecek. En belirgin ve tam tutulma evresi Amerika kıtasında gece saatlerine denk gelecek.

Gökyüzü gözlemcileri için en net izleme aralığı Kuzey ve Güney Amerika’da gece boyunca yaşanacak.

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Ne yazık ki 3 Mart 2026’daki Tam Ay Tutulması Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek. Tutulma anında Ay, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ufuk çizgisinin altında kalacak.

En net gözlemler Kuzey ve Güney Amerika ile Doğu Asya’da yapılabilecek. Batı Avrupa ve Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde tutulma kısmen izlenebilecek.

Neden "Kanlı Ay" Deniliyor?

Neden "Kanlı Ay" Deniliyor?

Tam Ay Tutulması sırasında Ay tamamen karanlığa gömülmez. Dünya atmosferinden geçen Güneş ışınları kırılarak Ay yüzeyine ulaşır.

Bu süreçte mavi ışık atmosferde saçılırken kırmızı dalga boyları Ay’a ulaşmayı başarır. Rayleigh saçılması olarak bilinen bu fiziksel etki nedeniyle Ay bakır, turuncu ya da koyu kırmızı tonlarda görünür. Halk arasında ortaya çıkan kızıl görüntü nedeniyle bu doğa olayı 'Kanlı Ay' olarak adlandırılır.

