Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün durağan konumda olduğunu unutma. İş hayatındaki güç savaşları artık gözle görülebilir olmaktan çıkıp daha ince, daha stratejik bir boyut kazanıyor. Meydan okumaların yerini sessiz fısıltılar alıyor ve kapalı kapılar ardında gerçekleşen hamleler ön plana çıkıyor. Bir bilgiye, belgeye ya da dedikoduya herkesten önce ulaşmanın, masadaki en güçlü kartı sana vereceği bir dönemdesin.

Sözleşmeler, finansal yatırımlar veya kredi gibi resmi konularda ise dikkatli olman gerekiyor. Zira, Merkür'ün enerjisi en küçük puntolu yazıları bile büyüteçle okuman gerekebilir. Aceleye getirilen en ufak bir madde, ileride büyük bir çığa dönüşebilir. Sabırlı ol, kimsenin seni hızlandırmasına izin verme ve o imzayı atarken her detaya hakim olduğundan emin ol.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün yüzeysel her şeyden kaçındığın, tamamen ruhsal ve bedensel bir birleşme arzuladığın bir gün olacak. Tam da bu noktada içinde tuttuğun sarsıcı bir itiraf, ilişkinin tüm atmosferini bir anda değiştirebilir. Korkularını bir kenara bırakıp kalbinin en karanlık odalarını ona açtığında, o tehlikeli ama baş döndürücü tutkunun tam ortasına düşeceksin. İşte şimdi, aşkı dolu dizgin yaşayacak partnerinin yanında kendin olmanın huzuruna varacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…