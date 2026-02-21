Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, ilişkiler üzerinden sana cazip kariyer fırsatları sunuyor. Belki bir iş birliği, belki bir ortaklık ya da belki de beklediğin o terfi gündeme gelebilir.

Tam da üzerine çalıştığın sözleşme ya da anlaşma süreci ise gelecek haftaya taşınabilir. Sen de bu süreci bir fırsata dönüştür ve detayları yeniden incele! Öte yandan bugün ve hatta gelecek hafta, sahne önünde olmak ve kendini göstermek için mükemmel fırsatlarla dolu. Pazar günü olmasına rağmen, network trafiğindeki artıştan güç al. İlişkilerini kullanarak kazançlı çıkabileceğin bir dönemdesin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da romantizm rüzgarları esiyor. Eğer bekar isen sosyal bir davette karşılaşacağın bir kişiyle etkileyici bir bağlantı kurabilirsin. Bu kişi, tıpkı senin gibi etrafına ışık saçan biri olabilir. Yani aşk kadar, tüm gözleri üzerine çekecek bir ikili olarak adınızdan söz ettirmeye de hazır olun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…