Sevgili Aslan, bugün Satürn ve Neptün'ün kavuşumu, finansal ortaklıkların ve paylaşılan gelirlerinle ilgili durumları aydınlatıyor. Belki de bir kredi başvurusu, borç ödeme planı, prim hesaplama ya da ortaklaşa gelir konusunda belirsizlikler yaşamış olabilirsin. Ancak bugün, bu konularla ilgili gerçekler netleşiyor ve önüne seriliyor. Tabii yine de dikkatli olmalı, bugün her şeyi kağıt üzerinde iki kez kontrol etmelisin.

Şimdi, hızlı ve riskli adımlar atmak yerine, sağlam temellere dayanan kararlar almak seni daha güçlü kılacaktır. Kariyer hayatında da dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Perde arkasında yürüyen, belki de farkında olmadığın bir konu, bugün açığa çıkabilir. Gizli kalmış bir bilgi, iş hayatında stratejik hamleler yapmanı gerektirebilir. Görünen o ki şimdi, maddi ve manevi anlamda güçleneceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise derinleşen duygular söz konusu. Partnerinle daha yoğun ve dürüst bir konuşma yapabilir, duygusal bağını daha da güçlendirebilirsin. Bekarsan, bugün manyetik bir çekim yaşayabilirsin. Ancak bu çekim, yüzeysel bir flört ya da geçici bir heyecan değil. Hatta ruhsal bir bağ kurma ihtimali söz konusu. Yani, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönem başlıyor... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…