Aslan Burcu
20 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Şubat Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Satürn ile Neptün'ün birlikte dans ettiğini görüyoruz. Bu kavuşum, ne yazık ki, kaslarında biraz gerginlik yaratabilir. Özellikle omuzlarında bir sıkışma hissi olabilir, belki de farkında olmadan onları geriyor olabilirsin. Bu durumda, gün içinde kendini esnetmeyi unutma! Birkaç esneme hareketi, bu gerginliği azaltmada oldukça yardımcı olacaktır.

Bir diğer nokta ise kafein tüketimin... Evet, bir fincan kahve her zaman canlandırıcı olabilir ama bugün fazlasıyla kafein almak, huzursuz bir ruh hali yaratabilir. Unutma, her şeyde olduğu gibi kafein tüketiminde de denge çok önemli. Biraz daha sakin bir gün geçirmek için, belki de bugün biraz daha az kafeinli içecekler tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

