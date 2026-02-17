onedio
Aslan Burcu
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün en önemli hatırlatmasını yapmak için buradayız! Su tüketimi, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biri ve bugün senin için daha da kritik bir hal alıyor. Vücudun, susuz kalmaya karşı bugün daha hassas bir tepki gösterebilir. Bu durum, baş dönmesi gibi hoş olmayan belirtilerle kendini gösterebilir. Peki, bu durumu nasıl önleyebiliriz dersin?

Cevabı aslında hepimizin bildiği bir eylemde saklı: Su içmek. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var, suyu aralıklı olarak tüketmek. Unutma ki sağlıkla dolu bir gün geçirmenin sırrı, dengeli beslenme, hareket ve düzenli su tüketiminden geçer. Bedeninin ihtiyaçlarına kulak ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

