Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Kova burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor ve bu, senin için ortaklık ve sözleşmeler alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu Salı günü ajandanda bir işaret koy, çünkü iş birliği teklifleri, kontratlar ya da belki de hayatını değiştirecek önemli bir anlaşma gündeme gelebilir.

Bu dönemde tek başına ilerlemek yerine, güçlü bir ortaklık kurmayı düşünebilirsin. Belki de uzun süredir beklediğin bir iş görüşmesi sonunda netleşebilir. Bu Güneş Tutulması, seni daha görünür ve güçlü bir konuma taşıyabilir. Karşı tarafın önerilerini dikkatle dinlemekte fayda var; belki de kazançlı bir birliktelik doğabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, romantizme yeni bir boyut kazandırabilir. Kalbini kıran yakınlaşmalar yerine sıcak ve samimi bir aşkı arzulamaya başlayabilirsin. Ancak bu noktada şıp sevdi misin, yoksa gerçekten aşkı mı arıyorsun bir karar vermelisin. İstediğin aşk ise kalbinin sesini dinlemeli, değil ise romantik jestler yerine belki de dürtüsel adımlar atarak karşı tarafı kandırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…