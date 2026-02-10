Sevgili Aslan, bugün iş hayatında öz güvenini sarsan bir durumun artık seni yönetmediğini hissedeceksin. Zira Güneş ve Chiron'un oluşturduğu uyumlu enerji, geçmişte aldığın bir eleştiri karşısında ne kadar bilinçli bir duruş sergilediğini gözler önüne seriyor. Bugün, sahnenin tamamen senin! Ancak bu kez göz alıcı bir performans yerine, sağlam bir duruş sergilemek ön planda. Kendi gücünü kanıtlama çabasından ziyade, doğal yeteneklerinle etkileyici olabileceğini unutma!

Gün ilerledikçe, yaratıcı bir fikir ya da yeni bir yaklaşımın gündeme gelme ihtimali var. Şimdi yeteneklerine güvenip akılcı çözümlerinle istediğini elde edebileceğine eminiz. Hazır sahnedeyken, gözünü zirveye dikmeyi unutma. Çünkü resmen küllerinden doğuyor, iş dünyasına gerçekten kim olduğunu ispat ediyorsun şimdi!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, gurur ve kalp arasında daha dengeli bir yerde olduğunu hissedeceksin. Yani, romantik ilişkinde sana karşı yapılan hataları unutmayacak ya da sineye çekmeyeceksin. Tabii gurur yapıp abartmayacaksın da! En doğru kararı kalbin ve aklınla verecek, ayrılık ise olması gereken; kendi yoluna gideceksin. Belki de bu sayede toksik bir ilişkiden arınıp gerçek aşka doğru yola çıkacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…