Sevgili Aslan, bugün iş hayatında karşılaştığın ve öz güvenini biraz sarsan o durumun artık seni etkileyemeyeceği bir gün olacak. Güneş ve Chiron'un oluşturduğu pozitif enerji, geçmişte karşılaştığın ve belki de seni biraz zorlayan bir eleştiri karşısında ne kadar bilinçli ve olgun bir duruş sergilediğini gözler önüne seriyor. Bugün, sahnenin tamamen senin olduğunu hissedeceksin. Ancak bu kez, her zamanki gibi göz alıcı bir performans sergilemek yerine, sağlam ve kararlı bir duruş sergilemek ön planda olacak. Kendi gücünü kanıtlama çabasından ziyade, doğal yeteneklerinle nasıl etkileyici olabileceğini unutma.

Tabii günün ilerleyen saatlerinde ise yaratıcı bir fikir veya yeni bir yaklaşımın gündeme gelme ihtimali de var. Bu, senin yeteneklerine güvenip akılcı çözümlerle istediğini elde edebileceğin anlamına geliyor. Hazır sahnedeyken, gözünü zirveye dikmeyi unutma. Çünkü sen resmen küllerinden doğuyor, iş dünyasına gerçekten kim olduğunu ispat ediyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…