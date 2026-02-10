Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında kalbinle gururun arasında bir denge kurmayı başaracaksın. Yani, romantik ilişkinde sana karşı yapılan hataları hafızandan silmeyeceksin tabii! Ama bu hataları da fazla ciddiye alıp kendini de üzmeyeceksin artık. Elbette gururunu ön plana çıkarıp olayları abartmayacak, gerektiğinde affedebileceksin.

Ancak en önemli kararları kalbinle ve aklınıla birlikte alacaksın. Eğer ayrılık gerekiyorsa, bu durumu kabullenip kendi yoluna devam edeceksin. Belki de bu sayede, sana zarar veren bir ilişkiden kurtulup gerçek aşka doğru ilk adımını atmış olacaksın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…