Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde yaşanan yoğun hareketlilik, iş yaşamını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Haberdar olman gereken önemli bir gelişme var: Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, ortaklaşa kaynakların ve paylaşımlarınla ilgili konuların gündemine oturmasına neden olabilir.

Bir anlaşma, prim, ödeme ya da belki de bir destek konusu hemen netleşmeyebilir ancak sürecin gidişatı belirginleşiyor. Yani, bugün kontrol edemediğin şeylere odaklanmak yerine enerjini doğru yere yönlendirmende büyük fayda var. Kriz gibi görünen bir durum aslında seni rahatlatabilir, belki de beklenmedik bir çözüm yolu dahi sunabilir.

Kariyer hayatınla ilgili bir başka notumuz daha var: Bugün derin stratejilerin ön plana çıktığını göreceksin. Merkür'ün etkisiyle herkes açık açık oynamıyor olabilir. Ama sen şanslısın. Çünkü satır aralarını iyi okuma yeteneğin oldukça güçlü. İşte sana en çok bu kazandıcak! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…