Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki hareketlilik iş hayatını etkileyecek. Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor ve bu durumda ortak kaynaklar ve paylaşımlar konusu gündeme gelebilir. Bir anlaşma, prim, ödeme ya da destek konusu belki hemen netleşmeyebilir ama sürecin yönü belli. Yani, bugün kontrol edemediğin şeylere takılmak yerine enerjini doğru yere yönlendirmende fayda var. Kriz gibi görünen bir durum aslında seni rahatlatabilir.

Kariyer hayatınla ilgili ikinci bir notumuz daha var: Dikkatli ol bugün derin stratejiler ön plana çıkabilir. Merkür'ün etkisiyle herkes açık açık oynamıyor olabilir ama neyse ki senin satır aralarını iyi okuma yeteneğin son derece güçlü. Birinin niyetini sezmek sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Kontrolü elden bırakma ve gözünü dört aç!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, tutkunun yanı sıra kırılganlık da söz konusu bu kez! Sürekli güçlü görünme ihtiyacını bir kenara bırakıp duygularını dürüstçe paylaşmanın zamanı geldi. Hislerini açık edersen, hiç beklemediğin bir anda gizli bir yakınlaşma ya da özel bir itiraf da gündeme gelebilir bugün. Güven teması, duygularını açıklamak ve hislerini kucaklamak gerçek aşkın sırrı olabilir. Buna inan ve hadi artık kendini aşka bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…