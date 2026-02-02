Sevgili Aslan, hızlı başlayan güne hazır ol. Zira peş peşe önemli karar alacaksın! Merkür ile Jüpiter üçgeni, iş hayatında derinlemesine düşünmeyi ve kritik kararlar almayı gerektirecek konuları gündeme getiriyor. Ortaklaşa yürüttüğün işler, finansal paylaşımların dağılımı ya da stratejik kararlar bugün senin için ön sıralarda yer alıyor. Belki de bir anlaşmanın detayları belli olacak, kredi başvurun onaylanacak ya da yatırım için beklediğin desteği alacaksın.

İşte böyle anlarda her zamankinden dikkatli olmalısın. Böylece herkesin gözünden kaçan detayları hemen fark edebilirsin. Bu da seni doğru zamanda doğru hamleyi yapmaya yönlendirir. Belki de bir konuda risk almak yerine, bilgiyi derinleştirmek ve daha fazla araştırmak da sana kazanç sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal yoğunluğun artıyor. Duygularını yüzeyde değil, derinlerde yaşamaya başlıyorsun. Güven teması bu dönemde çok daha güçlü hissediliyor. Belki de bir yakınlaşma, ilişkini başka bir seviyeye taşıyabilir bugün... Aşk, hayatında dönüştürücü bir etki olabilir. Yeter ki hislerini kabul et ve itiraf et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…