Aslan Burcu

Aslan Burcu right-white
1 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem
31.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Şubat Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün burcunda meydana gelen Dolunay, hayatının yeni ve belirleyici bir dönemine adım atabileceğini müjdeliyor. Tam da bu noktada seni kariyerinde ileriye taşımayan, sırtında adeta yüke dönüşen güçlüklerden kurtuluyorsun. Yeni ayın ilk ışıklarıyla beraber, hayatının yeni bir sayfasını açıyorsun. Bu sayfada seninle birlikte görünürlük, liderlik ve cesur kararlar da var. Şimdi, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan, kendi rotanı çizebileceğin bir döneme giriyorsun.

İç dünyanda ise büyük bir farkındalıkla yeni güne merhaba diyorsun. Ne istediğini ve ne istemediğini çok net bir şekilde görüyorsun. Bu durum, seni daha öz güvenli ve kararlı bir hale getiriyor. Bugün aldığın kararlar, uzun süre hayatını etkileyecek ve belki de yeni bir yolu aydınlatacak gibi duruyor. Bu arınmanın, farkındalık sürecinin ve yükselişin tadını çıkar! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise perde senin için açılıyor. İlişkide önemli bir konuşma yapılabilir; belki de uzun zamandır içinde sakladığın duyguları dökebilirsin. Yani burcundaki Dolunay, aşkta dürüstlük ile seni mutluluğun zirvesine taşıyor. Tabii eğer bekarsan, güçlü ve dikkat çekici bir karşılaşma seni bekliyor. Kalbin de tıpkı senin gibi etrafına ışık saçıyor ve bu ışıkla belki de yeni bir aşka yelken açıyorsun... Sahi, geçmişe veda ettin mi? Ve yeni bir aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

