Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. İlişkide belki de uzun zamandır beklediğin, hatta belki de içinde sakladığın duyguları ifade edebileceğin bir konuşma kapıda. Bu konuşma, belki de aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. İçindeki Dolunay, dürüstlük ve açıklıkla seni aşkın zirvesine taşıyacak gibi görünüyor.

Tabii eğer bekarsan, bugün senin için oldukça heyecan verici olabilir. Güçlü, karizmatik ve dikkat çekici biriyle karşılaşabilirsin. Kalbin, tıpkı senin gibi, etrafına ışık saçıyor ve bu ışıkla belki de yeni bir aşka yelken açıyorsun. Ancak burada önemli olan bir nokta var: Geçmişe tam anlamıyla veda ettiğinden emin misin? Eski aşkların, eski anıların hala kalbinde yer kaplıyor mu? Hâlâ geçmişte yaşıyorsan, yeni bir aşka yer açmak zor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…