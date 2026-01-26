Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında romantik anların büyüsünden çıkıp daha gerçekçi ve geleceğe yönelik düşüncelere dalacaksın. Bu süreçte, mevcut ilişkinin seni nasıl bir insan haline getirdiğini sorgulaman önemli. Kendine şu soruyu sor: Bu aşk hikayesi, seni daha iyi bir insan mı yapıyor, yoksa enerjini mi tüketiyor? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz iç gözlem yapman gerekecek.

Belki de, bir zamanlar kalbini ısıtan romantik jestler artık seni mutlu etmiyordur. Belki de, birlikte geçirdiğin günler bir çıkmaza girdi ve artık ne yaptığının, ne de söylediğinin bir önemi kalmadı. Belki de, birlikte planladığın gelecek artık hayal bile olmaktan çıktı ve gerçekleşmesi imkansız bir hale geldi. Eğer tüm bu soruların cevapları seni rahatsız ediyorsa, belki de ilişkini yeniden değerlendirmelisindir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…