Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında hareketlilik söz konusu olabilir. Zira, bugün partnerinin özgürlük arayışı dikkat çekiyor ve bu durum, romantik ilişkindeki dengeleri yeniden şekillendiriyor. Eğer biraz kontrolcü bir tavır sergiliyor, partnerini kıskanıyor ve baskıcı davranıyorsan, belki de bu dönemde bu tavrını bir kenara bırakman gerekiyor. Unutma ki artık önemli olan sadece senin kararların değil, 'sizin' ortak istekleriniz.

Tabii eğer bekarsan, belki de biraz fazla aceleci davranıyorsundur! Aradığın aşkı bulduğunu düşünürken, belki de onu kaçırıyorsundur... Belki de biraz fazla üzerine gitmiş olabilirsin. Aşkı bulmak için her zaman acele etme, bazen aşkı sadece akışına bırakmak gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…