Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında her şey değişebilir. Oğlak burcunda meydana gelen Yeni Ay, duygusal dünyanı daha derin bir seviyeye taşıyor ve romantizmi doruklarda yaşamanı sağlıyor. Ancak bu romantizm, aynı zamanda bir doz temkinlilik de içeriyor. Çünkü bu Yeni Ay, aşk hayatında daha olgun ve bilinçli bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bu dönem, aşkın gerçek anlamını daha iyi kavrayacağın ve belki de daha önce hiç olmadığın kadar yoğun duygularla dolacağın bir zaman dilimini ifade ediyor. Bu süreçte, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları keşfedecek ve aşka karşı bakış açın tamamen değişecek. Partnerin ya da yeni hayatına giren flörtün, bu değişimden ve aşka olan yeni yaklaşımından oldukça etkilenecek. Belki de bu, ilişkinin yeni bir boyuta taşınmasına yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…