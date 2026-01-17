Sevgili Aslan, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu Yeni Ay, iş hayatında düzen ve disiplin ihtiyacını daha da belirgin hale getirecek. Günlük iş temposunda beklenmedik değişiklikler yaşanabilir, belki de rutinlerin biraz sarsılabilir. Planlarının tam istediğin gibi ilerlememesi, belki de biraz huzursuz hissetmene neden olabilir.

Öte yandan, iş ortamında sorumluluklarının belirgin bir şekilde artmasına neden olan bu süreçte; detaylarla da daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Seni daha güçlü bir pozisyona taşıyacak olan Yeni Ay'dan ilham alarak her şeyi yeniden planlamaya ne dersin? Evet, bu biraz zor ama Pazar sabahı tüm enerjini toplayıp kariyerinde otoritenin artmasını sağlayacak bir rota çizebilirsin kendine!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygularını daha derin bir şekilde yaşamanı sağlıyor. Romantik ama bir o kadar da temkinli bir ruh haline bürünebilirsin. Yeni Ay, aşk hayatında daha olgun ve bilinçli bir dönemi başlatıyor. Bu dönemde aşkın ne demek olduğunu daha iyi anlayacak, belki de daha önce hiç olmadığın kadar derin duygularla dolacaksın. Partnerin ya da henüz hayatına adım atan flörtün, aşka yaklaşımından bir hayli etkilenecek... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…