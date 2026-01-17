onedio
18 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün meydana gelecek olan Oğlak Yeni Ay'ı uyku düzenini altüst edebilir. Belki de rüyalarındaki gizemli karakterlerin daha fazla ziyaretine uğrayabilirsin. Uykuların bölünebilir, sabahları yataktan kalkmakta zorlanabilirsin. Ama neyse ki bu durum da Yeni Ay gibi geçici.

Yine de gün içinde kendine kısa molalar vermek, bu dönemde enerjini toparlamana yardımcı olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de favori müziğini dinleyerek biraz rahatlayabilirsin. Zira Yeni Ay'ın enerjisi, zihinsel ve bedensel dinlenmenin önemini daha da artırıyor. Yani, bu dönemde kendine biraz daha fazla zaman ayırman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

