Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde yaşanan hareketlilik, hayatını yansıyor. Venüs'ün Kova burcuna geçişi ile birlikte, enerjinde ve uyku düzeninde bazı değişiklikler hissedebilirsin. Geceleri uykuya dalman zorlaşabilir, hatta gece geç saatlere kadar uyanık kalma isteği duyabilirsin. Ancak bu durum, bedensel yorgunluğunu artırabilir ve enerjini düşürebilir.

Bugün, bu enerji düşüklüğünü dengelemek için boyun ve omuz bölgenizdeki kasları rahatlatacak esneme hareketlerine yönelmen oldukça faydalı olacaktır. Bu hareketler, hem bedensel yorgunluğunu azaltacak hem de daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır.

Ayrıca, uykusuzluk sorununu hafifletmek için kafein tüketimini sınırlamanı da öneriyoruz. Çay, kahve gibi kafein içeren içecekler yerine, bitki çayları veya sıcak süt gibi daha hafif içecekler tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…