Sevgili Aslan, bugün biraz stres, biraz da sağlık üzerine konuşacağız. Gökyüzünün enerjisi bugün biraz daha farklı, biraz daha gergin. Stres, adeta bir hayalet gibi sessizce kaslarına ve özellikle de boyun bölgene yerleşebilir.

Merkür ve Jüpiter'in birbirine karşıt pozisyonları, kontrol ihtiyacını artırıyor. Bu durum, bedenini de sertleştiriyor, adeta bir zırh giydiriyor. Bastırılan öfke ya da gerginlik, bedenin diliyle konuşmaya başlıyor ve bu konuşma genellikle ağrı olarak kendini gösteriyor.

Peki, bu durumda ne yapmalı? Ilık bir duş, adeta bir terapi gibi sana yardımcı olabilir. Su, bedenini ve ruhunu arındırırken, stresini de alıp götürebilir. Ayrıca gevşeme egzersizleri de bu süreçte oldukça rahatlatıcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…