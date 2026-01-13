Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki hareketlilikten nasibini alıyorsunuz. Merkür ile Jüpiter arasında yaşanan karşıtlık, iş hayatında adeta bir fırtına gibi esiyor. Günlük işlerin, toplantıların ve yapılacaklar listen bir anda kabarıyor ve enerjini tüketiyor. Bu durumda büyük hedefler belirlemek cazip gelebilir, fakat detaylara boğulmamaya özen göstermelisin. Eğer enerjini doğru yönlendiremezsen, tüm çaban boşa gidebilir.

Zira bu aralar, iş hayatında iletişim trafiğinin yoğunlaştığını da hissedebilirsin. İş arkadaşlarından gelen talepler, başını döndürebilir. Ancak herkese yetişmeye çalışmanın yerine, önceliklerini belirlemen daha sağlıklı olacaktır. Bugün, planlı hareket edersen fark yaratabilir, plansız olursan enerjini tüketebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz gelişmeler kapını çalıyor. Günlük rutinin içerisinde aniden başlayan bir flört ya da beklenmedik bir mesaj, kalbini çarptırabilir. Partnerinin küçük bir plan, büyük bir heyecana dönüşebilir... Öte yandan eğer bekarsan, iş ortamından doğan bir çekim söz konusu olabilir. Yani, Merkür ve Jüpiter'in etkisindeyken her anına keyif katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…