Sevgili Aslan, bugün Jüpiter'in karşıtlığı, sosyal çevrende bir hareketlilik yaratıyor. Bu enerji seni arkadaşlarınla planlar yapmaya, davetlere katılmaya ya da kalabalık ortamlarda bulunmaya yönlendiriyor. Cumartesi enerjisi seni dışarıya, belki de yeni insanlarla tanışmaya çağırıyor. Yeni insanlarla tanışmak ise farklı bakış açılarına sahip olmanı sağlayabilir ve ufkunu genişletebilir.

Tabii bu durumda kariyer hayatında da ekip çalışmaları öne çıkıyor. Ortak bir proje üzerinde çalışmak, fikir alışverişinde bulunmak veya grup hedeflerine yönelmek seni motive edebilir. Jüpiter karşıtlığı, liderliğini gösterirken başkalarına da alan açmanı istiyor. Bu dönemde, aşırı baskın tavırlardan kaçınman önemli. Herkesin fikirlerine değer vermek, işleri daha da ilerletebilir.

Aşk hayatına gelirsek, arkadaşlıktan aşka dönüşen bir enerji söz konusu. Birlikte gülmek, eğlenmek ve keyifli anılar biriktirmek, ilişkinin anahtarı olabilir. Jüpiter karşıtlığı, sosyal ortamlarda sürpriz karşılaşmaları mümkün kılıyor. Bu dönemde samimiyet kazanıyor... Yani, belki de bir arkadaşının davetiyle gideceğin bir etkinlikte, hayatının aşkıyla karşılaşmanı sağlayabilir. Tabii iş ilişkileri de aşka dönüşebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…