Sevgili Aslan, bugün gerçek bir lider olduğunu göstermeye ne dersin? İş yerinde doğuştan gelen liderlik yeteneklerinle parlamaya başlayabilirsin. Tabii bu durum, önemli bir konuda inisiyatif almanı da gerektirebilir. Sorumluluk ve kararlarınla iş hayatında pek çok süreci aynı anda yürüttüğün bir gün olabilir. Şimdi, cesur ve kararlı tavrınla başkalarının da hızlanmasına yardımcı olman gerekebilir.

Gün boyunca alacağın olumlu bir geri bildirim, motivasyonunu daha da yükseltecek. Yaptığın işin takdir edilmesi, sana yeni hedefler belirleme konusunda ilham verecek. Bugün risk almak ile kontrolü elinde tutmak arasında mükemmel bir denge kuruyorsun. Tüm bu çaban ise sonunda sana kâr ve terfi de getirebilir, bizden söylemesi!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise tutkuların zirvede! Karşılıklı çekim o kadar güçlü ki, bu durum kendini fazlasıyla enerjik ve canlı hissetmeni sağlıyor. Belki de partnerinle bir hafta içi kaçamağı yapmalı, baş başa tutku dolu bir yolculuğa çıkmalısın. Tabii eğer bekarsan, oyun gibi başlayan flörtleşmeler, ciddi bir heyecana dönüşebilir. Ona kalbini kaptırmaya hazır olsan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…