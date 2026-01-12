onedio
13 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ocak Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjin tavan yapmış durumda! Ancak unutma ki bu coşkulu enerjini doğru bir şekilde dağıtmak son derece önemli. Aşırı hareketlilik ya da gereksiz yere sarf edilen efor, kalp ritmini ve tansiyonu olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, hareketlerini dengeli bir tempo ile gerçekleştirmen, gün boyu zinde ve canlı kalmanı sağlar.

Günün sonuna doğru ise belki biraz yoga yapabilir ya da meditasyonla rahatlayabilirsin. Belki de sevdiğin bir kitabı okuyarak veya bir film izleyerek gevşeyebilirsin. Akşam saatlerinde kendine zaman ayırıp, gevşetici bir aktiviteyle günün stresini atman, enerjini yeniden toplaman için harika bir fırsat olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

