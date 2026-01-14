Sevgili Aslan, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. Kasların ve eklemlerin, normalden daha fazla hassasiyet gösterebilir. Bu durum, yoğun stres altında olduğunda vücudunda oluşan gerginliğin bir sonucu olabilir.

Biraz zorlu da olsa, bugün senin için önemli olan nokta, vücudunu fazla zorlamadan, kontrollü bir şekilde hareket etmek. Unutma ki aşırı yüklenme, kaslarının ve eklemlerinin daha da hassaslaşmasına yol açabilir. Belki de artık günlük rutinlerine meditasyon ve yogayı ekleme vakti gelmiştir.

Bir diğer önerimiz ise, günün sonunda sıcak bir duş alman. Ilık bir duş, kaslarını gevşeterek vücudundaki gerginliği azaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...