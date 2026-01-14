Sevgili Aslan, bugün duygusal dünyanda sert rüzgarlar esebilir. Aşkın tatlı meltemlerini bir kenara bırakıp mantığının buz gibi rüzgarlarına mı kapılıyorsun? Duygularını bir kenara atıp sadece mantığınla hareket etmek senin için alışılmadık bir durum olabilir. Ancak belki de bu durum, karar verme sürecinde sana yardımcı olabilir.

Peki acaba, aşk hayatınla ilgili önemli bir karar mı alman gerekiyor, artık? Belki de bir yol ayrımındasın ve seçim yapman gerekiyor: Gitmek mi, kalmak mı? Eğer kalbin ve mantığın birbirine karşı çelişiyorsa, belki de bu sefer mantığını dinlemekte fayda var. Çünkü kalp yanılabilir ama mantığının sesine kulak vermek, en doğru kararı almanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…