Sevgili Aslan, bugünün senin için harika bir gün olacağını söyleyebiliriz. İş hayatında adeta bir yıldız gibi parlayacağın bir gün seni bekliyor. Yaptığın bir iş, attığın bir adım ya da söylediğin bir söz, çevrendekilerin dikkatini hemen çekebilir. Sıkı dur, bu senin ön plana çıkmanı sağlayabilir. Ancak unutma ki her ne kadar sahne senin olsa da ölçüyü kaçırmadan, dengeli bir öz güvenle hareket etmek, seni çok daha güçlü ve etkileyici kılacaktır.

Şimdi lider rolünü üstlenmeli ama sınırları aşmayacak rakiplerinden farkını açıkça göstermelisin. Kontrol sende olduğunda bile ekip çalışması yapmak ve iş birlikleri ile takımı başarıya taşımak senin işin. İşte bunu herkese gösterecek o doğru stratejiyi bulmanın tam sırası!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün duygularına karşı umursamaz bir tavır takınabilirsin. Aşkı görmezden mi geliyorsun? Mantığınla hareket edip hislerini sınırlandırılmak senin için alışılmadık ama karar verme aşamasındaysan iyi bir yol olabilir. Söyle bakalım, aşka dair bir karar mı vereceksin? Gitmekle kalmak arasında kaldıysan, belki de kalbine rağmen mantığı seçmek zaten en doğrusu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…