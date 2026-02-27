onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 28 Şubat Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
28 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Şubat Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjini tamamen serbest bırakmaya ne dersin? Adrenalinin hızlı atışlarının yerini huzur ve rahatlamanın alması gerekiyor. İçinde biriktirdiğin ve belki de farkında bile olmadığın duygusal yüklerin, bedeninde ağırlık yaparak hücrelerini yoruyor olabilir. Bu yükün farkına varıp onu serbest bırakma süreci başlatman, böbrek üstü bezlerine de bir nefes aldıracaktır.

Ayrıca, geceleri derin uykuya daldığın zamanlarda bilinçaltın, tıpkı bir bilgisayarın çöp kutusunu boşaltır gibi, gereksiz bilgi ve duygulardan arınır. Bu temizlik süreci, bedeninde hissettiğin fiziksel ağrıları da hafifletebilir. Bu nedenle bugün senin için en önemli konu sağlık olmalı. Ancak burada kastettiğimiz, sadece fiziksel sağlık değil. Görünmeyen enerjilerin içindeki dengeyi bulmak, hem bedenin hem de ruhun için şart. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Aslan burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın