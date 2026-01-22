Sevgili Aslan, bugün haftanın son iş günü olmasına rağmen, astrolojik evrende önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Mars, Kova burcuna geçiş yapıyor ve bu da kariyer alanında ikili ilişkilerin ön plana çıkmasına neden oluyor. İş birlikleri, ortaklıklar ve bire bir görüşmelerin yoğunlaştığı bir döneme giriyoruz. Bu süreçte, karşı tarafın fikirlerini ciddiye alman ve onları dikkate alman oldukça önemli olacak.

Çoğu zaman rekabetçi bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Ancak bu sefer çatışmaları yüksek sesli yönetmek ve hızlı adımlar atmak yerine, zekan ve stratejik düşünme yeteneğinle çözmeye odaklanmalısın. İşte bu sayede beklenmedik bir iş birliği fırsatı da kapını çalabilir. Karşına çıkan fırsatlar, kariyerinde liderlik pozisyonunu ve fazlasını almanı sağlayabilir. Aklını kullan ve göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise partnerinin özgürlük ihtiyacı göze çarpıyor. Bu dönemde romantik ilişkilerdeki dengeler yeniden kurulabilir. Ona karşı baskıcı bir tavrın, kıskanç adımların ve kontrolcü bir rolün varsa, bundan vazgeçmelisin. Senin kararların değil 'sizin' istekleriniz önemli olmalı artık. Öte yandan eğer bekarsan, aradığın aşkı bulduğunu sandığında onu kaçırabilirsin... Biraz fazla üzerine gitmiş olabilir misin? Galiba aşkı akışa bırakmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…