Sevgili Aslan, bugün heyecan dolu anlar seni bekliyor! Dün gece itibarıyla hayata geçirmeye karar verdiğin güçlü bir fikir, bugün hayat bulmak için seni çağırıyor. Cesaretini konuşturduğunda, seni destekleyenlerin olduğunu göreceğin bir sürece adım atıyorsun. Zira, uzun zamandır derinlere sakladığın yeteneklerin, bilgin ve hayalindeki iş seni başarıya taşımaya hazır!

Tam da bu noktada, kendi işine liderlik etmen gerektiğini fark edebilirsin artık. Başkalarının hayalleri, kararları ya da istekleri artık seni ilgilendirmiyor. Haftaya enerjik ve güçlü bir başlangıç yapmana yardımcı olan tüm gücünle ilerlemenin tam sırası. Hedeflerine kolayca ulaşabilirsin... Tabii bunun için risk alman gerektiğini de hatırlatmalıyız!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ilgi çekici anlar, beklenmedik jestler ve sürprizler kapıda. Birinin sana olan ilgisini net bir şekilde hissetmeni sağlayacak hoş bir sürpriz seni heyecanlandırabilir. Belki de küçük bir iltifat bile kalbinin daha hızlı atmasına neden olabilir. Sahne ışıkları bu kez aşk sahnesinde, tamamen senin üzerinde olacak. Kalbinde yerini derinleştirmek isteyen bu kişi, seni bolca şımartacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…