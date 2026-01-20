Sevgili Aslan, bugün iş birliklerinin ve bire bir görüşmelerin yoğunluğu ile karşılaşacaksın. Gökyüzünde parlayan Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki birlikteliği, karşındaki insanların niyetlerini adeta bir kitap gibi okumanı sağlıyor. Bu durum, bugün gerçekleşecek bir konuşmanın, uzun vadeli bir iş birliği ya da ortaklık teklifine dönüşmesi ihtimalini artırıyor. Bu durumda, dengeyi sağlama görevi omuzlarında olacak.

Kariyer hayatında ise fikir alışverişinin önemi bir kat daha artıyor. Merkür Cazimi'nin etkisiyle, uzlaşma ve strateji üretme yeteneğin tavan yapıyor. Belki de daha önce masaya yatırılan ancak sonuçlandırılamayan bir teklif yeniden gündeme gelebilir. İşte tam da bu noktada, şartları belirleme hakkını elinde tutmak isteyebilirsin. Yani, bu oyunda kurallar koyan taraflardan olmayı unutma!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, ilişki tanımını yeniden şekillendirebilir. Eğer bekarsan, beklemediğin biri seni zihinsel olarak etkileyebilir. Bu durum ise kalbinin ritmini değiştirebilir. Artık ilişkinden beklediğin ise eğlence ve tutkunun yanı sıra, sıcaklık, samimiyet ve huzur da olacak. Şimdi ne istediğini ve ne istemediğini biliyorsun. Yani, bekarlığın son bulacaksa tüm bunları aynı anda vadeden birine ihtiyacın olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…