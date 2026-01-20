Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli ve yoğun bir gün olacak gibi görünüyor. İş birliklerine ve bire bir görüşmelere daha fazla zaman ayırman gerekebilir. Gökyüzünde parıldayan Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki muhteşem birlikteliği, karşılaştığın insanların niyetlerini adeta bir kitap gibi okuma yeteneği veriyor. Bu durum, bugün gerçekleşecek bir konuşmanın, belki de uzun vadeli bir iş birliği ya da ortaklık teklifine dönüşme ihtimalini artırıyor. Ancak unutma ki bu durumda dengeyi sağlama görevi tamamen senin omuzlarında olacak.

Kariyer hayatında ise bugün fikir alışverişinin önemi bir kat daha artıyor. Merkür Cazimi'nin etkisiyle, uzlaşma ve strateji üretme yeteneğin zirve yapıyor. Belki de daha önce masaya yatırılan ancak bir türlü sonuçlandırılamayan bir teklif yeniden gündeme gelebilir. İşte tam da bu noktada, şartları belirleme hakkını elinde tutmak isteyebilirsin. Yani, bu oyunda kuralları belirleyen tarafta olmayı unutma. Zira bu, senin için bir fırsat olabilir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…