Sevgili Aslan, bugün aşkta her şey değişebilir... Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, ilişkilerini ve aşk hayatını yeniden şekillendirebilir. Bu enerji, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir.

Eğer aşkı arıyorsan, beklenmedik biri hayatına girebilir. Bu kişi, zihinsel anlamda sana meydan okuyabilir ve zaten seni tam da bu sayede etkileyebilir. Bu durum, kalbinin ritmini değiştirebilir ve aşka bakış açını tamamen yeniden şekillendirebilir.

Artık ilişkilerden beklentilerin değişiyor. Eğlence ve tutku hala önemli evet! Ama artık ilişkiden beklediğin sadece bunlarla sınırlı değil. Sıcaklık, samimiyet ve huzur da ilişkinde olmasını istediğiz unsurlar arasında. Şimdi ne istediğini ve ne istemediğini çok iyi biliyorsun. Yani bekarlığına son verecek kişi, tüm bu özellikleri aynı anda sana sunabilecek biri olmalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…