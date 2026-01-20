onedio
21 Ocak Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
21 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ocak Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz duygusal bir gün olabilir. Çünkü gökyüzündeki enerjiler duygusal yüklerinin bedeninde karşılık bulmasına neden olabilir. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, bastırılmış bir düşüncenin farkına varmanı sağlayabilir. Bu durum, belki de uzun zamandır üzerinde düşünmediğin veya farkına varmadığın bir konunun aydınlanmasına yardımcı olabilir.

Bu enerjik kavuşum, bedeninde belirli bir hassasiyet oluşturabilir. Özellikle mide veya göğüs bölgende bir hassasiyet hissedebilirsin. Bu durum, duygusal yüklerini bedeninde taşıyor olmandan kaynaklanabilir. İşte bu yüzden, kendini ifade etmekten çekinme ve duygularını özgürce dışa vur. İçinde biriktirdiğin duygusal yüklerin bedenine zarar vermesine izin verme ve rahatla! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
