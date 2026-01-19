onedio
20 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ocak Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş'in Kova burcuna geçişi, enerjini dikkatli bir şekilde yönetmen gerektiğini işaret ediyor. Bu durum, gün boyunca enerjinin dalgalanabileceği anlamına geliyor. Bir dakika içinde enerji dolu ve hareketli hissederken, bir sonraki anda kendini yorgun ve durgun hissedebilirsin.

Bu iniş çıkışları zorlamadan kabul etmek, bedenini rahatlatacak. Kendine bir iyilik yap ve bu enerji dalgalanmalarına direnme. Onları kabul et ve enerjinin doğal akışına izin ver. Bu, bedeninin ve zihninin daha dengeli ve rahat hissetmesine yardımcı olacak. Ayrıca, su tüketimine dikkat etmen gerektiğini unutma. Vücudunun ihtiyaç duyduğu suyu almak, enerji seviyelerini dengede tutmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

