Sevgili Aslan, bugün partnerinin bazı davranışları seni kızdırabilir. Özellikle maddi harcamaları ve hayata karşı yüzeysel tutumu aranızda soğuk rüzgarlar estirebilir. Zira, Ay tutulmasının etkisi ile duygusal bağlardan ziyade 'ortak gelecek ve güvenlik' konulara odaklanmayı tercih edebilirsin.

Sevginin tek başına bir ilişkiyi ayakta tutamayacağını, güvenin ve paylaşımın da ilişkinin temel taşlarından olduğunu bugün daha net bir şekilde fark edeceksin. Bu yeni farkındalıkla, hem finansal hem de duygusal hayatında sağlam adımlar atabilirsin. Bu adımlar, ilişkini bu yeni bilinçle güçlendirebilir veya belki de ayrılık için beklenmedik bir adım atmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…