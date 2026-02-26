Sevgili Aslan, bugün filmi tadında bir senaryonun içinde bulabilirsin kalbini. Arkadaşlıkla başlayan, belki de yıllardır süren bir ilişkinin, aşka dönüşme ihtimali var. Belki de bir anda, sosyal bir ortamda, belki de en beklenmedik bir anda, karşına çıkacak bu durum, seni oldukça şaşırtabilir. Ancak hemen romantik komedilerdeki gibi dramatik sonuçlara kapılma, unutma ki bu dönemde Merkür retrosu var ve bu, netlik değil, daha çok bir test süreci.

Bu süreçte karşılaştığın durumları ise sakin bir şekilde değerlendirmen ve sabırlı olman gerekiyor. Duyguların konusunda aceleci olma, belki de bu, senin için bir öğrenme süreci olabilir. Duygularından emin olmadan adım atmasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…