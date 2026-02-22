onedio
23 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu
23 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

23 Şubat Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşkta termometrelerin yükseldiğini hissedeceksin. Partnerinle aranda adeta bir aşk fırtınası kopuyor. Tutkulu ve yoğun bir atmosfer, seni ve partnerini sarıp sarmalayacak. Bu çekim karşısında direnç göstermek yerine, kendini bu aşk rüzgarına bırakmaya ne dersin?

Tabii eğer bekarsan, bugün tüm dikkatlerin üzerinde olduğu bir ortamda bulunabilirsin. Belki bir partide, belki bir toplantıda veya belki de bir eğitimde seni uzaktan izleyen, hatta hayranlıkla bakan kişi, sonunda cesaretini toplayıp sana doğru bir adım atabilir. İşte o zaman, sen de aşka karşılık verip ona doğru bir adım atarsan, kendini aşkın büyülü dünyasında bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
