Sevgili Aslan, bugün romantizm, beklenmedik bir anda, belki de en ummadığın bir yerde karşına çıkabilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, kalbinin derinliklerinde sakladığın o özel kişi, bugün karşına çıkar. Hem de tüm sevgisi ve ilgisiyle!

İşte bu yüzden bugün enerjin yüksek olmalı ve kendini aşka açmalısın. Kalbini ve zihnini yeni bir aşka hazırlamalı, heyecanla tüm duygularını kucaklamalısın. Aşk dolu anlarda kendini özel hissetmeye de odaklanmalısın, zira bugün sevgi ile şımartılacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…