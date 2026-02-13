Sevgili Aslan, bugün kalp çalmak için ekstra bir çaba sarf etmene hiç gerek yok. Zaten doğal halinle, sadece gülüşünle bile etrafındakileri büyüleyebiliyorsun, değil mi? Özellikle de bekarsan, bugün etrafında seni gözlerine kestiren birçok kişi olabilir. Sana hayran olan, seni kıskanan, seni hayal eden ve seninle olmayı dileyen birçok kişi arasından doğru kişiyi seçmek mi? İşte bu en zor kısmı.

Kalbinin sesini dinlemeyi unutma, çünkü o sana doğru kişiyi gösterecek. Belki de o kişi, bir süredir etrafında olan ve seninle ilgilenen biri olabilir. Belki de yeni tanıştığın biri olabilir. Kim bilir? Ancak şunu unutma, doğru kişiyle bir araya geldiğinde, kalbinin sesi daha yüksek çalacak ve bunu hissedeceksin.

Bu arada, aşk hayatında yaşadığın bu hareketlilik, seni biraz yorabilir. Kendine zaman ayırmayı ve enerjini yenilemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…