Sevgili Aslan, bugün iş dünyasından beklenmedik bir geri bildirim alabilirsin. Bu, belki bir övgü ve tüm çabalarının karşılığını almanı sağlayacak; belki de bir eleştiri ve seni daha da geliştirmene yardımcı olacak. Ancak burada asıl dikkat etmen gereken nokta, bu durum karşısındaki ilk tepkin olacak.

Birçok kişi gibi sen de belki hemen savunmaya geçme eğiliminde olabilirsin. Ancak bizim sana önerimiz, bir adım geri atıp durumu analiz etmen. Olumlu eleştiriler karşısında heyecanını korumalı, belki bir kutlama bile yapmalısın. Olumsuz eleştiriler karşısında ise durumdan ders çıkarıp kendini geliştirmek için bir fırsat yaratmalısın.

Evet, bu süreçte egon ve heyecanın bir denge içinde olmalı. Bu sayede gerçek bir profesyonel olabilirsin. Duygusal tepkilerini kontrol altına alarak, iş hayatında gerçek bir profesyonel olabilirsin. Bu denge, sana sadece bir uzmanlık kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda liderlik yeteneklerini de ortaya çıkaracak. Bizden söylemesi! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…